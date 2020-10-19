***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
19.10.2020 11:26
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
887,83 % 0,14436523
Fon Yönetim Ücreti
8.428,87 % 1,37057293
Hisse Senedi Komisyonu
13.586,86 % 2,20928576
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
30,61 % 0,00497733
TOPLAM GİDERLER
22.934,28 % 3,72921913
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
614.988,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882322
BIST
11:191.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:197,8930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0403
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:199,2653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0308
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:19484,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 484,62
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KARTN
|845,90
|3.311.699
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.003.750
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.010.206
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|103.361.403
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.395.126
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|PETKM
|4,54
|292.928.059
|% -1,94
|
|AKBNK
|5,29
|239.225.008
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|211.855.217
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|168.785.930
|% -6,20
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8937
|% -0,50
|
|Euro
|9,2625
|9,2680
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,2014
|10,2526
|% -0,16
|
|Frank
|8,5958
|8,6476
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|9,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,09
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 85 artarak (% 0.67 ) 1, 325
-
11:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KARTN, BFREN
-
11:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, GARAN, SODA
-
11:29XU100
Endeks 1, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 6, 108.00 milyon TL de
-
11:28CEOEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 164 adet işlem