***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
19.10.2020 11:40
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
88,17 % 0,09132518
Fon Yönetim Ücreti
1.512,32 % 1,56643857
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
935,7 % 0,96918415
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
5,6 % 0,0058004
TOPLAM GİDERLER
2.541,79 % 2,63274829
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.545,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882328
BIST
12:011.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
12:017,8941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0392
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
12:019,2709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0252
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
12:01484,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 484,94
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BFREN
|908,70
|73.245.943
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.617.202
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|6.392.466
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.561.413
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|14.237.973
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.946.524
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|990.516.362
|% 2,51
|
|PETKM
|4,54
|435.780.029
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,97
|405.722.997
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|353.848.761
|% 4,91
|
|AKBNK
|5,32
|321.055.557
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,97
|405.722.997
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|353.848.761
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|213.786.232
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|194.992.973
|% -5,53
|
|GARAN
|7,36
|990.516.362
|% 2,51
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8896
|7,8938
|% -0,50
|
|Euro
|9,2648
|9,2694
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2251
|10,2764
|% 0,07
|
|Frank
|8,6067
|8,6585
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0980
|2,1085
|% -0,51
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|10,82
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|7,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|6,13
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|2,96
|
|Çeyrek
|775
|793
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,11
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,17
|