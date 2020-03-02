***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.03.2020 14:49
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYMQPY00063
Fonun İhraç Edilme Tarihi 24.02.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823279
BIST
16:02107.615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.621,62
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:026,2296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,2290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:026,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0490
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:02320,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,98
|Açılış
|: 320,59
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,96
|444.235.645
|% 17,37
|
|OYAYO
|4,46
|19.397.615
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.219.059
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,25
|33.598.871
|% 14,13
|
|GRNYO
|1,70
|30.675.134
|% 13,33
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|8.540.362
|% -2,58
|
|SNGYO
|1,20
|303.599
|% -2,44
|
|VERUS
|19,32
|4.557.942
|% -2,42
|
|THYAO
|11,90
|937.680.285
|% 1,28
|
|ASELS
|28,22
|500.615.450
|% 2,62
|
|KARSN
|1,96
|444.235.645
|% 17,37
|
|GARAN
|9,62
|385.884.725
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,39
|317.705.394
|% 4,37
|
|KARSN
|1,96
|444.235.645
|% 17,37
|
|YKBNK
|2,39
|317.705.394
|% 4,37
|
|ODAS
|2,04
|203.995.832
|% 4,08
|
|EKGYO
|1,42
|137.550.142
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|137.200.482
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9603
|% -0,57
|
|Frank
|6,4773
|6,5163
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6553
|1,6636
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|23,87
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.114
|2.166
|6,47
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|3,13
|
|Çeyrek
|512
|524
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,80
|