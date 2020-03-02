***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.03.2020 14:50
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
14:00 e Kadar Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. 10000 yoktur. İlk alım işlemi için 10.000 USD (muadili Türk Lirası) ve katları şeklinde, izleyen alım ve satımlar için ise asgari 1.000 USD (muadili Türk Lirası)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
B Grubu Paylar için USD bazında yıllık %5
A Grubu paylar için %5 in ilgili dönemdeki TCMB döviz alış kurundaki değişimi ile çarpımı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823283
BIST
16:00107.702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.708,25
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:006,2277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:006,9285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:00320,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,70
|Açılış
|: 320,07
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,96
|444.235.645
|% 17,37
|
|OYAYO
|4,46
|19.397.615
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.219.059
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,25
|33.598.871
|% 14,13
|
|GRNYO
|1,70
|30.675.134
|% 13,33
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|8.540.362
|% -2,58
|
|SNGYO
|1,20
|303.599
|% -2,44
|
|VERUS
|19,32
|4.557.942
|% -2,42
|
|THYAO
|11,90
|937.680.285
|% 1,28
|
|ASELS
|28,22
|500.615.450
|% 2,62
|
|KARSN
|1,96
|444.235.645
|% 17,37
|
|GARAN
|9,62
|385.884.725
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,39
|317.705.394
|% 4,37
|
|KARSN
|1,96
|444.235.645
|% 17,37
|
|YKBNK
|2,39
|317.705.394
|% 4,37
|
|ODAS
|2,04
|203.995.832
|% 4,08
|
|EKGYO
|1,42
|137.550.142
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|137.200.482
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9603
|% -0,57
|
|Frank
|6,4773
|6,5163
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6553
|1,6636
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|23,87
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.114
|2.166
|6,47
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|3,13
|
|Çeyrek
|512
|524
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,80
|