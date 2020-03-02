***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler14:00 e Kadar Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. 10000 yoktur. İlk alım işlemi için 10.000 USD (muadili Türk Lirası) ve katları şeklinde, izleyen alım ve satımlar için ise asgari 1.000 USD (muadili Türk Lirası)Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.B Grubu Paylar için USD bazında yıllık %5A Grubu paylar için %5 in ilgili dönemdeki TCMB döviz alış kurundaki değişimi ile çarpımı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823283BIST