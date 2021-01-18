***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım : 31/12/2021 tarihine kadar her ay alım yapılabilir. Talepler ilgili ayın sondan bir önceki iş gününe kadar 12:30' a kadar kabul edilip, takip eden ayın 5. iş gününe kadar gerçekleştirilir. MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yoktur.Satım : Erken dağıtım ve Tasfiye dönemi hariç, sadece fon süresinin sonunda kabul edilir. MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903013BIST