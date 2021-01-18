***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi İlk Katılma Payı Satışı Tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi Dahil 10 yıldır. Fon Süresinin son iki yılı Tasfiye Dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara ve fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına da yatırım yapabilir.Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör teknoloji sektörüdür. Ancak Yatırım Komitesi tarafından uygun görülmesi halinde Fon, teknoloji dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsada satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.Fon portföyüne İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun girişim sermayesi yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilebilecektir.Fon'un ve yatırımlarının faizsiz finans (katılım) esaslarına uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve yatırımcılara bildirilir. Alınan icazet belgesi Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım : Yılda iki kez 01 Ocak - 30 Haziran arası talepler, 1 Temmuz'u takip eden 11. iş günü, 01 Temmuz - 31 Aralık arası talepler 1 Ocak'ı takip eden 11. iş günü gerçekleştirilir.Satım: İlk katılma payı satışı tarihinden itibaren 4-6-8. yıllarında Fona iade (satış) talepleri, talebi takip eden yılın Nisan ayının 1. gününü takip eden 10. iş günü saat 12 :30' da gerçekleştirilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref DURNA Düzey 3, Türev AraçlarFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBarbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAhmet GÜDER Fon Yöneticisi 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903018BIST