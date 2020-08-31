***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.08.2020 11:40
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye artırımına ilişkin, Yönetim Kurulu Raporu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Yönetim Kurulu kararı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871748
BIST
14:271.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -15,45
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.085
14:277,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:278,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7789
En Düşük
8,6730
14:27464,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 464,78
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:25
|ULAS
|3,19
|35.365.448
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.883
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|7.207.146
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.907.245
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.952.073
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|789.223.034
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,26
|447.350.304
|% -2,95
|
|FENER
|25,80
|372.033.730
|% 4,79
|
|GARAN
|6,83
|362.340.879
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,77
|343.390.750
|% -3,28
|
|KRDMD
|3,12
|789.223.034
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|343.390.750
|% -3,28
|
|ZOREN
|2,80
|200.504.501
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,26
|447.350.304
|% -2,95
|
|GSRAY
|3,16
|216.137.150
|% 2,93
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3475
|7,3517
|% 0,25
|
|Euro
|8,7699
|8,7774
|% 0,87
|
|Sterlin
|9,7709
|9,8199
|% 0,09
|
|Frank
|8,1068
|8,1557
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,25
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,08
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,38
|46,38
|0,57
|
Seans Raporu
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