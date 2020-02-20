***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMaqasid PYŞ Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon'un izahnamesinde yapılan değişikliğe ait tadil metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820498BIST