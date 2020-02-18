***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 15:27
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.01.2020 tarih ve 2020/04 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29uncu maddesinin 2nci fıkrasına istinaden
2020 yılı içerisinde, "Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" (MPC) portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için gayrimenkul değerleme hizmetinin "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819860
BIST
16:09120.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -620,60
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
16:096,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:096,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:09309,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,45
|Açılış
|: 309,84
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,56
|453.419.914
|% 17,35
|
|BOSSA
|11,99
|57.791.784
|% 13,11
|
|YESIL
|15,19
|41.337.392
|% 10,55
|
|MNDRS
|1,83
|134.097.433
|% 10,24
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|YKGYO
|3,31
|263.164.345
|% -8,56
|
|HUBVC
|36,24
|93.658.637
|% -8,44
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|RAYSG
|4,33
|8.072.186
|% -7,87
|
|EDIP
|2,32
|18.648.132
|% -7,57
|
|GSRAY
|3,60
|1.376.736.573
|% 4,35
|
|THYAO
|15,03
|1.248.694.847
|% -1,70
|
|ASELS
|29,20
|1.033.788.062
|% 0,90
|
|GUSGR
|2,96
|544.835.924
|% 3,14
|
|ODAS
|2,33
|477.779.632
|% -1,27
|
|GSRAY
|3,60
|1.376.736.573
|% 4,35
|
|ODAS
|2,33
|477.779.632
|% -1,27
|
|GUSGR
|2,96
|544.835.924
|% 3,14
|
|ISGYO
|1,98
|356.193.957
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,65
|235.998.445
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8869
|7,9265
|% 0,64
|
|Frank
|6,1571
|6,1942
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|6,70
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,83
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,68
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,37
|56,37
|-1,30
|