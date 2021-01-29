***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29uncu maddesinin 2nci fıkrasına istinaden2021 yılı içerisinde, "Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" (MPC) portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için gayrimenkul değerleme hizmetinin "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906148BIST