***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 16:07
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29uncu maddesinin 2nci fıkrasına istinaden
2021 yılı içerisinde, "Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" (MPC) portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için gayrimenkul değerleme hizmetinin "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906148
BIST
16:001.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -18,86
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:007,3175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:008,8834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:00438,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,72
|Açılış
|: 438,15
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:00
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|587.575
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.367
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.705
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.298.748
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|BURVA
|45,18
|12.222.386
|% -7,80
|
|PARSN
|28,82
|188.982.048
|% -7,69
|
|GUBRF
|73,35
|2.013.550.354
|% 6,15
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,20
|1.098.846.275
|% -1,02
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|933.819.345
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|ODAS
|3,79
|649.365.524
|% -1,30
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3128
|7,3175
|% -0,23
|
|Euro
|8,8788
|8,8834
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9887
|10,0388
|% -0,53
|
|Frank
|8,1802
|8,2295
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9398
|1,9495
|% -0,50
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,12
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,66
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,86
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:09DGKLB
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 306, 442 adet işlem
-
16:08XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 20, 927.00 milyon TL de
-
16:06DGKLB
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 905, 232 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TAVHL, BIMAS
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 03 kaybederek (% -1.14 ) 1, 307