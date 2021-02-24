***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
24.02.2021 14:23
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetimden Geçmiş Performans Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912143
BIST
16:001.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -13,26
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:007,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
16:008,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:00416,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,53
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:00
|PKENT
|1.760,00
|5.287.214
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|2.304.037
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.980.081
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|DITAS
|15,48
|2.982.306
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|79.654.857
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|102.972.881
|% -9,96
|
|THYAO
|12,94
|1.721.919.264
|% -0,61
|
|KOZAL
|135,30
|1.680.906.766
|% 1,42
|
|SASA
|38,96
|1.640.625.954
|% 7,27
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|GUBRF
|75,05
|1.179.775.489
|% -8,75
|
|EKGYO
|2,32
|762.585.853
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|294.978.001
|% -9,09
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|TSKB
|1,78
|422.488.146
|% -1,11
|
|ODAS
|4,07
|939.796.228
|% 2,26
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1673
|7,1690
|% 0,90
|
|Euro
|8,7086
|8,7156
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0802
|10,1307
|% 0,81
|
|Frank
|7,8543
|7,9016
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9031
|1,9127
|% 0,74
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|37,16
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|17,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,79
|
Seans Raporu
16:00
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16:10MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 390, 283 adet işlem
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16:10MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 390, 283 adet işlem
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16:09FROTO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 185.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 931 adet işlem
-
16:08DOAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842, 633 adet işlem
-
16:07TMPOL
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 734 adet işlem