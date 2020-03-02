***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2020 17:06
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823336
BIST
18:00107.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.444,46
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:006,2227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:006,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:00320,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,03
|Açılış
|: 320,39
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.742.957
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.358.995
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.894.690
|% 19,87
|
|KARSN
|1,98
|629.687.700
|% 18,56
|
|OYAYO
|4,46
|19.617.404
|% 14,95
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,94
|19.571.664
|% -3,86
|
|ECZYT
|11,67
|10.142.864
|% -2,75
|
|VERUS
|19,30
|6.340.425
|% -2,53
|
|GSRAY
|3,68
|85.996.387
|% -2,13
|
|THYAO
|11,85
|1.216.260.188
|% 0,85
|
|ASELS
|28,24
|652.316.028
|% 2,69
|
|KARSN
|1,98
|629.687.700
|% 18,56
|
|GARAN
|9,58
|478.876.721
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,39
|370.020.114
|% 4,37
|
|KARSN
|1,98
|629.687.700
|% 18,56
|
|YKBNK
|2,39
|370.020.114
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|253.449.919
|% 4,59
|
|ADESE
|1,54
|167.613.301
|% 11,59
|
|EKGYO
|1,43
|158.842.029
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9381
|7,9779
|% -0,35
|
|Frank
|6,4950
|6,5341
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6558
|1,6641
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|20,85
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|50,46
|50,46
|0,79
|