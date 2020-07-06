***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 10:08
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854765
BIST
11:24117.968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 2.219,66
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:246,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:247,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:24391,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,80
|Açılış
|: 391,33
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.129.897
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.634.069
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|17.892.001
|% 9,99
|
|KERVT
|5,64
|83.755.773
|% 9,94
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,50
|6.777.484
|% -6,25
|
|SISE
|6,00
|459.790.405
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,81
|385.644.274
|% 7,74
|
|TKFEN
|17,33
|330.089.671
|% 3,03
|
|GARAN
|8,36
|304.898.321
|% 1,70
|
|THYAO
|11,99
|271.546.080
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,81
|385.644.274
|% 7,74
|
|IHLAS
|0,93
|115.684.824
|% 5,68
|
|ALBRK
|1,88
|203.666.280
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,08
|188.875.881
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,65
|137.644.666
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5373
|8,5801
|% -0,00
|
|Frank
|7,2416
|7,2852
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,32
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|4,00
|
|Tam
|2.614
|2.625
|4,50
|
|Yarım
|1.270
|1.284
|2,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,02
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:36IHYAY
Yüzde 4.96 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 293, 919 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2281, 51 artarak (% 1.73 ) 134, 327
-
11:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, DOBUR
-
11:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, IHLGM, TKFEN
-
11:35XU100
Endeks 117, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 6, 200.00 milyon TL de