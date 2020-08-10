***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 10:04
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867121
BIST
11:591.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:597,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:598,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0966
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:59478,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,72
|Açılış
|: 479,19
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|192.577
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.379.102
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|391.782
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,52
|1.197.230.951
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,92
|656.278.369
|% -2,04
|
|GARAN
|6,59
|320.745.962
|% 0,15
|
|SISE
|5,98
|268.958.997
|% -0,83
|
|SASA
|12,93
|264.502.778
|% 3,69
|
|EKGYO
|1,92
|656.278.369
|% -2,04
|
|ASELS
|17,52
|1.197.230.951
|% 4,35
|
|KARSN
|2,72
|183.927.900
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,63
|177.084.342
|% -1,13
|
|ODAS
|2,21
|119.390.157
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5507
|9,5986
|% 0,67
|
|Frank
|7,9682
|8,0162
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-1,00
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|-11,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,51
|