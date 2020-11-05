***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2020 15:29
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886346
BIST
15:411.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 15,01
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.184
En Düşük
1.170
15:418,4284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:419,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1134
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:41522,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,77
|Açılış
|: 522,62
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,06
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BLCYT
|6,60
|8.847.570
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|70.375.561
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.463.176
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,97
|1.576.163.004
|% 0,58
|
|SISE
|6,66
|990.022.830
|% 2,94
|
|TSKB
|2,00
|667.890.173
|% -3,38
|
|PETKM
|4,33
|629.682.848
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,80
|616.349.916
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,80
|616.349.916
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,83
|604.154.803
|% 7,65
|
|TSKB
|2,00
|667.890.173
|% -3,38
|
|ALBRK
|1,70
|411.742.571
|% 3,66
|
|GARAN
|6,97
|1.576.163.004
|% 0,58
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4229
|8,4269
|% 0,06
|
|Euro
|9,9765
|9,9865
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,0194
|11,0747
|% 1,07
|
|Frank
|9,2807
|9,3366
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% 0,29
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|18,84
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,58
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|18,63
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|9,01
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,22
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|-0,31
|