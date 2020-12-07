***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 15:07
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KASIM 2020 PDR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891770
BIST
15:341.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:347,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:349,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:34461,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KRVGD
|10,89
|338.723
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.107.066
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.798.841
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,50
|21.478.779
|% -8,59
|
|KENT
|433,60
|10.314.126
|% -6,91
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,03
|3.312.158.759
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,90
|1.233.072.931
|% 3,53
|
|GARAN
|9,00
|1.043.910.913
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|871.002.894
|% -1,75
|
|SASA
|20,38
|815.395.210
|% 8,93
|
|PETKM
|5,03
|3.312.158.759
|% 8,41
|
|TSKB
|1,83
|623.380.729
|% -5,18
|
|DOHOL
|2,81
|871.002.894
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,07
|574.925.089
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,63
|414.992.219
|% 6,91
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8357
|7,8397
|% 0,34
|
|Euro
|9,4901
|9,4966
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3727
|10,4247
|% -0,90
|
|Frank
|8,7590
|8,8117
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0829
|2,0933
|% 0,30
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,66
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.041
|3.117
|-16,56
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|-8,01
|
|Çeyrek
|737
|754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:48BSOKE
Yüzde 8.82 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 308, 807 adet işlem
-
15:47KONTR
Yüzde 5.19 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 724 adet işlem
-
15:46KONTR
Yüzde 4.90 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 468 adet işlem
-
15:45ITTFH
Yüzde 7.32 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 603, 189 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 18, 778.00 milyon TL de