Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2020 11:12
GÜNCEL HABERLER



***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.967.480

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 2967480 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 15,75411
Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 795625 TRY 26,81147
Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 11,81558
Bilal D.R. KHALAF 584375 TRY 19,69263
Ayman GHONEAM 371250 TRY 12,51062
Mustafa SAK 175313 TRY 5,90781
Abdullah SELMANOĞLU 175312 TRY 5,90777
MAHMOUD SAID ABD ALAAL FRAG 47480 TRY 1,60001
TOPLAM 2967480 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881093


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:151.179
Değişim :  0,03% |  0,40
Açılış :  1.181  
Önceki Kapanış :  1.178  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler11:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 14,08 10.251.197 % 10,00  
DAGHL 13,31 285.859 % 10,00  
KLNMA 54,25 3.887.772 % 10,00  
BMELK 14,52 916.285 % 10,00  
KERVN 2,20 2.865.980 % 10,00  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Dolar 7,9061 7,9098 % 0,27  
Euro 9,3189 9,3274 % -0,06  
Sterlin 10,2623 10,3138 % -0,11  
Frank 8,6399 8,6920 % 0,02  
Riyal 2,0993 2,1098 % 0,16  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 -2,28  
Altın Gr. 488 488 0,20  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 -0,16  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,04  
B. Petrol 41,93 41,93 0,21  
Seans Raporu 11:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru