***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2020 11:12
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.967.480
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 2967480 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 15,75411
Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 795625 TRY 26,81147
Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 11,81558
Bilal D.R. KHALAF 584375 TRY 19,69263
Ayman GHONEAM 371250 TRY 12,51062
Mustafa SAK 175313 TRY 5,90781
Abdullah SELMANOĞLU 175312 TRY 5,90777
MAHMOUD SAID ABD ALAAL FRAG 47480 TRY 1,60001
TOPLAM 2967480 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881093
BIST
11:151.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:157,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:159,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:15487,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 487,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KLGYO
|14,08
|10.251.197
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SASA
|17,62
|249.465.792
|% 3,77
|
|GARAN
|7,12
|241.570.515
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|201.030.934
|% -0,43
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,76
|155.613.587
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,17
|139.167.099
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.810.437
|% 0,54
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9061
|7,9098
|% 0,27
|
|Euro
|9,3189
|9,3274
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-2,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|0,21
|
Seans Raporu
11:13
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11:26BEYAZ
Yüzde 9.00 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 748 adet işlem
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11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.27 ) 1, 304
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11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
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11:25XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 313.00 milyon TL de
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11:25PRKAB
Yüzde 4.84 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 695, 664 adet işlem