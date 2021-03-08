***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Saray Mahallesi Akgül sokak No:1 D:31 Enplaza Ümraniye-İSTANBULElektronik Posta AdresiE-postaahmet@maqasid.com.trh.ciftci@maqasid.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSaray Mahallesi Akgül sokak No:1 D:31 Enplaza Ümraniye-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet GÜDER Genel Müdür 11.01.2021 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr Düzey 3 206507Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET GÜDER Genel MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviAhmet GÜDER Genel MüdürHüseyin ÇİFTÇİ Mali ve İdari İşlerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAhmet GÜDER PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 206507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915820BIST