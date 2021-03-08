***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2021 11:30
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Saray Mahallesi Akgül sokak No:1 D:31 Enplaza Ümraniye-İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ahmet@maqasid.com.tr
h.ciftci@maqasid.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saray Mahallesi Akgül sokak No:1 D:31 Enplaza Ümraniye-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet GÜDER Genel Müdür 11.01.2021 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr Düzey 3 206507
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET GÜDER Genel Müdür
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet GÜDER Genel Müdür
Hüseyin ÇİFTÇİ Mali ve İdari İşler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ahmet GÜDER PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 206507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915820
BIST
14:141.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:147,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1130
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:149,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1052
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:14416,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,71
|Açılış
|: 416,41
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:14
|FADE
|11,55
|73.397.404
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.221.712
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|923.523.015
|% 2,95
|
|THYAO
|14,76
|825.980.347
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.513.916
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,25
|492.657.705
|% -0,23
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6382
|7,6450
|% 1,50
|
|Euro
|9,0782
|9,0852
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,5385
|10,5913
|% 1,35
|
|Frank
|8,1508
|8,1999
|% 1,15
|
|Riyal
|2,0302
|2,0403
|% 1,42
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,20
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|29,75
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|14,40
|
|Çeyrek
|668
|684
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,12
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:24ISATR
Yüzde 10.00 oranında artışla 250, 459.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, OYAKC
-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 71 kaybederek (% -0.05 ) 1, 352
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, VKFYO, ISATR, KUTPO, BJKAS, SNKRN, DIRIT, FADE, NIBAS, VAKKO
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, CASA, KSTUR