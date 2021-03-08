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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2021 11:30



***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Saray Mahallesi Akgül sokak No:1 D:31 Enplaza Ümraniye-İSTANBUL

Elektronik Posta Adresi
E-posta
ahmet@maqasid.com.tr
h.ciftci@maqasid.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saray Mahallesi Akgül sokak No:1 D:31 Enplaza Ümraniye-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet GÜDER Genel Müdür 11.01.2021 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr Düzey 3 206507

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET GÜDER Genel Müdür

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet GÜDER Genel Müdür
Hüseyin ÇİFTÇİ Mali ve İdari İşler

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ahmet GÜDER PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 206507




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915820


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Altın Ons 1.691 1.691 -7,20  
Altın Gr. 417 417 5,65  
Cumhuriyet 2.769 2.811 30,00  
Tam 2.756 2.827 29,75  
Yarım 1.332 1.368 14,40  
Çeyrek 668 684 7,20  
Gümüş.Ons 25,28 25,31 0,12  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,14  
B. Petrol 69,48 69,48 0,12  
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