***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2021 16:21
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 22.75 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet
AHMED IBRAHIM IBRAHIM EL SERAFY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET GÜDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916847
BIST
17:041.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,95
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:047,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0796
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:048,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0908
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:04416,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,30
|Açılış
|: 416,92
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,30
BIST En Aktif Hisseler17:04
|PKENT
|2.509,10
|23.332.246
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.099.038
|% 9,99
|
|ISGSY
|20,28
|17.116.843
|% -6,11
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|62.202.299
|% -5,26
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|SANFM
|18,50
|2.176.148
|% -4,69
|
|GARAN
|9,11
|2.459.672.249
|% 1,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.099.038
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,60
|1.034.595.064
|% 2,98
|
|PETKM
|6,25
|1.014.866.085
|% 0,16
|
|GUBRF
|83,95
|968.889.566
|% 3,58
|
|GARAN
|9,11
|2.459.672.249
|% 1,00
|
|PETKM
|6,25
|1.014.866.085
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|374.775.495
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,60
|1.034.595.064
|% 2,98
|
|ODAS
|3,89
|509.750.463
|% -0,77
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5234
|7,5276
|% -1,05
|
|Euro
|8,9703
|8,9780
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,4592
|10,5116
|% -0,85
|
|Frank
|8,0876
|8,1363
|% -1,03
|
|Riyal
|2,0051
|2,0152
|% -0,94
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,10
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.761
|2.832
|-30,54
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,77
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|0,65
|
Seans Raporu
17:04
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-
17:16LUKSK
Yüzde 4.77 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 146 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 21, 683.00 milyon TL de
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17:15SAFKR
Yüzde 4.14 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 853, 068 adet işlem
-
17:14PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 2, 509.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 449 adet işlem
-
17:13SARKY
Yüzde 4.58 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 469 adet işlem