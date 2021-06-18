***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.06.2021 11:30
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943001
BIST
13:511.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:518,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:5110,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0441
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:51500,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,54
|Açılış
|: 500,68
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:51
|IDGYO
|6,05
|1.235.102
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.099.311
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.809.078
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.805.073
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.287.692
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|22,98
|23.488.394
|% -4,65
|
|THYAO
|14,57
|822.436.351
|% -0,61
|
|GARAN
|8,28
|405.148.650
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,13
|327.937.326
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,98
|304.329.343
|% -2,65
|
|KOZAL
|121,90
|275.970.280
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,13
|327.937.326
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,18
|149.642.512
|% 0,46
|
|THYAO
|14,57
|822.436.351
|% -0,61
|
|GARAN
|8,28
|405.148.650
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,98
|304.329.343
|% -2,65
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6811
|8,6850
|% -0,39
|
|Euro
|10,3467
|10,3534
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,0443
|12,1047
|% -0,51
|
|Frank
|9,4191
|9,4758
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% -0,39
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,90
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|799
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,39
|