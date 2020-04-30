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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

30.04.2020 15:47
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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2020
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ           : 29.04.2020 KARAR SAYISI           : 2020/10  MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE  PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  Yönetim Kurulumuzun 29.04.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan   Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında  Finansal  Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği"  esasları çerçevesinde 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin olarak, 1- Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 29.04.2020 tarih  ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş  olan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet  Raporu'nun tarafımızdan incelendiğini,  2- Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk  alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal  tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3- Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk  alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal  raporlama  standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin  finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,  beyan ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841620


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Çeyrek 619 633 3,60  
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Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 26,47 26,47 2,25  
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