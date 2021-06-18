***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
18.06.2021 11:24
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin ünvanı, Sermaye Piyasası Kurulunun 04/04/2021 tarih ve E.12233903-350.11-4466 sayılı izni ile, Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinin 31/05/2021 tarih ve 10338 sayısında tescil ve ilan edilerek MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942998
BIST
13:501.410
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:50
|IDGYO
|6,05
|1.235.102
|% 10,00
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|VKFYO
|5,52
|7.092.615
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.806.015
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.805.073
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.281.123
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
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|VERTU
|22,98
|23.314.600
|% -4,65
|
|THYAO
|14,56
|815.101.365
|% -0,68
|
|GARAN
|8,26
|401.148.204
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,12
|324.724.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,98
|293.261.755
|% -2,65
|
|KOZAL
|121,80
|273.573.916
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,12
|324.724.372
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|149.559.497
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|815.101.365
|% -0,68
|
|GARAN
|8,26
|401.148.204
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,98
|293.261.755
|% -2,65
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6811
|8,6850
|% -0,39
|
|Euro
|10,3467
|10,3534
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,0426
|12,1030
|% -0,53
|
|Frank
|9,4154
|9,4721
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3090
|2,3205
|% -0,39
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,31
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|799
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,11
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
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