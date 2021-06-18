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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği

18.06.2021 11:24



***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar

Şirketimizin ünvanı, Sermaye Piyasası Kurulunun 04/04/2021 tarih ve E.12233903-350.11-4466 sayılı izni ile, Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinin 31/05/2021 tarih ve 10338 sayısında tescil ve ilan edilerek MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. olarak değiştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942998


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