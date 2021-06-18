***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanMAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/05/2021AçıklamalarŞirketimizin ünvanı, Sermaye Piyasası Kurulunun 04/04/2021 tarih ve E.12233903-350.11-4466 sayılı izni ile, Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinin 31/05/2021 tarih ve 10338 sayısında tescil ve ilan edilerek MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942998BIST