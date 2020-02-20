***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.02.2020 17:01
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820474
BIST
17:20115.716
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -3.480,03
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:206,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:206,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:20316,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,22
|Açılış
|: 316,68
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.880.040
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,10
|8.526.285
|% 9,92
|
|HATEK
|9,16
|39.725.718
|% 7,01
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,35
|91.112.765
|% 5,08
|
|GSRAY
|3,12
|911.402.700
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|779.052.400
|% -19,92
|
|VERTU
|5,39
|38.881.295
|% -18,33
|
|FENER
|15,92
|847.751.409
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|ASELS
|28,30
|1.592.133.037
|% -4,97
|
|THYAO
|14,38
|1.421.170.143
|% -3,49
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.402.700
|% -20,00
|
|FENER
|15,92
|847.751.409
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,23
|377.506.834
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|384.772.686
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|911.402.700
|% -20,00
|
|IHLGM
|1,19
|250.939.289
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8230
|7,8623
|% -0,21
|
|Frank
|6,1819
|6,2191
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|2,69
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|22,00
|
|Tam
|2.089
|2.141
|21,48
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,39
|
|Çeyrek
|506
|518
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|0,37
|
Seans Raporu
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17:32RHEAG
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 739 adet işlem
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17:31AKFGY
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17:30XU100
Endeks 115, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 44 altında . İşlem hacmi 12, 321.00 milyon TL de
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17:30ODAS
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 120, 028 adet işlem
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17:29ITTFH
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 000 adet işlem