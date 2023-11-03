***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MARBL]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMARBL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Miktar: 58.976.404 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi: 03.11.2023, Fiyat: 10,97 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 646.971.152 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213792BIST