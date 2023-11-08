***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.11.2023 09:02
***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARBL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş., MARBL.E işlem koduyla 08/11/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 10,97 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215450
BIST
'
14:177.850
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,11
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:1728,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1730,4780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0200
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:171.800,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.800,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TABGD
|179,30
|1.508.328.316
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|FZLGY
|15,66
|92.133.968
|% 9,97
|
|MEKAG
|66,35
|33.405.434
|% 9,94
|
|BARMA
|20,40
|63.648.753
|% 9,91
|
|AGESA
|56,65
|21.978.337
|% -4,39
|
|IZENR
|36,64
|370.437.759
|% -3,83
|
|ULUFA
|11,13
|47.805.876
|% -3,72
|
|GRSEL
|69,25
|45.986.993
|% -3,21
|
|ELITE
|57,50
|91.714.178
|% -3,20
|
|TABGD
|179,30
|1.508.328.316
|% 10,00
|
|ASTOR
|120,10
|853.393.418
|% -0,50
|
|MIATK
|693,00
|781.974.443
|% 0,43
|
|TARKM
|764,50
|558.359.045
|% -1,29
|
|REEDR
|22,50
|525.490.168
|% 0,90
|
|MHRGY
|5,40
|279.336.618
|% 0,75
|
|ASGYO
|18,47
|515.513.137
|% 7,32
|
|REEDR
|22,50
|525.490.168
|% 0,90
|
|VRGYO
|21,16
|483.028.213
|% 5,85
|
|SEGYO
|3,93
|82.738.386
|% 3,42
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5011
|28,5302
|% 0,14
|
|Euro
|30,4651
|30,4757
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8621
|35,0369
|% -0,18
|
|Frank
|31,5181
|31,7080
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5819
|7,6199
|% 0,12
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|882,46
|883,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,81
|1.030,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,18
|81,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,25
|1.963,49
|% 0,66
|