***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MARBL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTUREKS TURUNC MADENCILIK payları, 08/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Taş Toprak endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 228.600.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTUREKS TURUNC MADENCILIK XUTUM 08/11/2023TUREKS TURUNC MADENCILIK XTUMY 08/11/2023TUREKS TURUNC MADENCILIK XYLDZ 08/11/2023TUREKS TURUNC MADENCILIK XHARZ 08/11/2023TUREKS TURUNC MADENCILIK XKTUM 08/11/2023TUREKS TURUNC MADENCILIK XUSIN 08/11/2023TUREKS TURUNC MADENCILIK XTAST 08/11/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214893BIST