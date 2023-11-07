***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
07.11.2023 11:25
***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
TUREKS TURUNC MADENCILIK payları, 08/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Taş Toprak endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 228.600.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TUREKS TURUNC MADENCILIK XUTUM 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XTUMY 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XYLDZ 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XHARZ 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XKTUM 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XUSIN 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XTAST 08/11/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214893
BIST