Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

07.11.2023 11:25
***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [MARBL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

TUREKS TURUNC MADENCILIK payları, 08/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Taş Toprak endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 228.600.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TUREKS TURUNC MADENCILIK XUTUM 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XTUMY 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XYLDZ 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XHARZ 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XKTUM 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XUSIN 08/11/2023
TUREKS TURUNC MADENCILIK XTAST 08/11/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214893


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.845
Değişim :  -0,30% |  -23,22
Açılış :  7.874  
Önceki Kapanış :  7.868  
En Düşük
7.819 En Yüksek
7.919
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 22,44 155.269.539 % 10,00  
SNPAM 111,10 16.062.550 % 10,00  
QNBFL 1.023,00 6.900.135 % 10,00  
MERIT 72,60 50.505.707 % 10,00  
ELITE 59,40 187.347.589 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,4957 28,5026 % 0,22  
Euro 30,4938 30,5037 % -0,02  
Sterlin 34,9441 35,1193 % -0,15  
Frank 31,5315 31,7214 % 0,07  
Riyal 7,5756 7,6136 % 0,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,53 % 0,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru