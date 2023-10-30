***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
30.10.2023 18:10
***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [MARBL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/10/2023
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
58.976.404
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
25,8
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
10,97
Aracı Kuruluş
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
646.971.152
Açıklamalar
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 58.976.404 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 10,97 TL fiyattan 02-03/11/2023 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MARBL.HE (ikincil piyasada işlem kodu MARBL.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
MARBL.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik süresi kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 646.971.152 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun
https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK
internet adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211618
BIST