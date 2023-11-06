***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [MARBL]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi06/11/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıTureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)58.976.404Baz Fiyat (TL)10,97İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih08/11/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi02-03/11/2023AçıklamalarTureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 58.976.404 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 228.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 08/11/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,97 TL/pay fiyat, "MARBL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214697BIST