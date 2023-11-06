***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
06.11.2023 20:25
***MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/11/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
58.976.404
Baz Fiyat (TL)
10,97
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/11/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
02-03/11/2023
Açıklamalar
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 58.976.404 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 228.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 08/11/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,97 TL/pay fiyat, "MARBL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214697
BIST