***MARBL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 12:45
***MARBL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARBL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252246
BIST
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13:429.239
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -95,27
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
13:4231,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0510
|Açılış
|: 31,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
13:4233,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0430
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
13:422.038,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,83
|Açılış
|: 2.038,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|25.535.969
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|239.041.389
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|133.858.016
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|45.264.929
|% 9,99
|
|AYCES
|900,00
|508.678.232
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|34.445.218
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|6,92
|959.908.974
|% -9,54
|
|IHYAY
|3,19
|21.194.006
|% -7,54
|
|THYAO
|286,50
|7.030.726.110
|% 0,35
|
|MIATK
|81,60
|4.982.203.168
|% 5,84
|
|REEDR
|69,10
|4.428.307.709
|% 3,44
|
|EREGL
|45,94
|2.963.153.456
|% 0,79
|
|ASTOR
|128,20
|2.834.034.345
|% -2,14
|
|ZOREN
|5,51
|1.031.642.579
|% -2,99
|
|PSGYO
|6,92
|959.908.974
|% -9,54
|
|EKGYO
|11,46
|1.398.621.841
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,33
|1.324.796.923
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|1.951.316.098
|% 0,26
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1482
|31,1520
|% 0,16
|
|Euro
|33,8117
|33,8235
|% 0,08
|
|Sterlin
|39,3689
|39,5663
|% 0,10
|
|Frank
|35,2312
|35,4435
|% 0,11
|
|Riyal
|8,2839
|8,3254
|% 0,21
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|889,47
|891,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,71
|972,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,80
|2.036,01
|% 0,66
|