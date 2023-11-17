***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 30.09.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteKOCATEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen solo Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218781BIST