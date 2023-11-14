***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.11.2023 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Haluk Telci'nin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Ahmet Özgen'in yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Ahmet Özgen'in yatırımcı ilişkileri görevlisi olarak seçilmesine ve yatırımcı ilişkileri bölümünün Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217930BIST