***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2023 18:17
***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.11.2023 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Haluk Telci'nin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Ahmet Özgen'in yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Ahmet Özgen'in yatırımcı ilişkileri görevlisi olarak seçilmesine ve yatırımcı ilişkileri bölümünün Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217930
BIST
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18:057.671
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 102,75
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.689
18:0528,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0695
|Açılış
|: 28,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
18:0531,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,5507
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,1721
En Düşük
30,5634
18:051.806,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.806,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.813,88
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|22,22
|144.364.191
|% 10,00
|
|ARASE
|67,65
|579.796.504
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|378.832.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,71
|69.470.738
|% 10,00
|
|ESEN
|103,40
|302.182.710
|% 10,00
|
|PRZMA
|56,70
|62.022.557
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|5.177.975
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|13.109.411
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|43.903.092
|% -9,99
|
|MARKA
|34,22
|7.333.417
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|8.949.736.377
|% 2,11
|
|TUPRS
|152,20
|4.173.415.834
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|PETKM
|21,48
|3.388.996.554
|% 6,34
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|IHLAS
|1,47
|396.745.270
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,11
|856.677.307
|% 2,61
|
|YKBNK
|16,29
|2.672.132.008
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6060
|28,6599
|% 0,24
|
|Euro
|31,1482
|31,1721
|% 1,80
|
|Sterlin
|35,6655
|35,8444
|% 1,90
|
|Frank
|32,0370
|32,2300
|% 1,44
|
|Riyal
|7,6118
|7,6500
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|889,70
|892,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,08
|83,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,37
|1.962,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FENER
Yüzde 5.94 oranında artışla 117.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 915 adet işlem
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17:58TARKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 739.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 385, 424 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 22 artarak (% 1.43 ) 8, 049
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAALT, ESEN
-
17:56XU100
Endeks 7, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 73, 461.00 milyon TL de