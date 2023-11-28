***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 15:23
***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz müracaatlar sonucunda
- Afyonkarahisar Bolvadin Çukurcak Köyü mevkiinde 98,71 hektarlık alan
- Yozgat Akdağmadeni Çağlayan Köyü mevkiinde 99,15 hektarlık alan
- Yozgat Akdağmadeni Çerçialan Köyü mevkiinde 99,4 hektarlık alan
Şirketimize rezerve edilmiş olup, ilgili sahalarda yapılacak ARGE çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda arama ruhsatı başvurusu yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220539
BIST