***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz müracaatlar sonucunda- Afyonkarahisar Bolvadin Çukurcak Köyü mevkiinde 98,71 hektarlık alan- Yozgat Akdağmadeni Çağlayan Köyü mevkiinde 99,15 hektarlık alan- Yozgat Akdağmadeni Çerçialan Köyü mevkiinde 99,4 hektarlık alanŞirketimize rezerve edilmiş olup, ilgili sahalarda yapılacak ARGE çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda arama ruhsatı başvurusu yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220539BIST