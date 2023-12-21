***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, Şirketimizin tüm ihracat işlemlerine aracılık eden %100 bağlı ortaklığımız "Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti." , 2022 Yılı EMİB İşlenmiş Doğaltaş İhracatı Kategorisinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 4. Firma" ödülüne layık görülmüştür. Ödülümüz 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 19:00'da İzmir'de gerçekleştirilen tören ile bağlı ortaklığımıza takdim edilmiştir.Türk mermerini dünyada hak ettiği yere getirmekteki çabamız ve kararlılığımızın sonucunu aldığımız bu ödülle duyduğumuz sevincimizi siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227601BIST