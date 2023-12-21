***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 09:50
***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, Şirketimizin tüm ihracat işlemlerine aracılık eden %100 bağlı ortaklığımız "Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti." , 2022 Yılı EMİB İşlenmiş Doğaltaş İhracatı Kategorisinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 4. Firma" ödülüne layık görülmüştür. Ödülümüz 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 19:00'da İzmir'de gerçekleştirilen tören ile bağlı ortaklığımıza takdim edilmiştir.
Türk mermerini dünyada hak ettiği yere getirmekteki çabamız ve kararlılığımızın sonucunu aldığımız bu ödülle duyduğumuz sevincimizi siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşmaktan onur duyarız.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227601
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BIST En Aktif Hisseler12:47
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
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|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
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|SMART
|36,64
|56.652.230
|% 9,96
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|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.548.288
|% 9,94
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|PRZMA
|30,42
|9.338.029
|% -10,00
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|OSTIM
|7,57
|23.742.901
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|672.210.207
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|378.809.506
|% -9,99
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|SRVGY
|301,75
|129.707.245
|% -9,99
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|THYAO
|243,50
|3.347.830.135
|% 0,66
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|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
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|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
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|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
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|TUPRS
|151,40
|1.283.124.351
|% 1,14
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|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
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|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
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|BEGYO
|2,76
|185.490.112
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,11
|429.679.294
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,1472
|29,1548
|% 0,08
|
|Euro
|31,9988
|32,0268
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,7033
|36,8873
|% 0,07
|
|Frank
|33,6810
|33,8839
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7473
|7,7861
|% 0,06
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|12:47
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,20
|24,23
|% 0,66
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|Platin
|961,85
|964,31
|% 0,66
|
|Paladyum
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|1.207,39
|% 0,66
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|Brent Pet.
|79,97
|79,97
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.034,96
|2.035,26
|% 0,66
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