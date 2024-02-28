***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 15:04
***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Avrupa'daki pazar payının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda İtalya'nın Verona Şehrinde lojistik depo kiralanmasına ve buradaki işlerin yönetilmesi için Şirketimizin %100 iştirak edeceği İtalya'da mukim bir şirket kurulmasına, sözleşmelerin imzalanması ve gerekli tüm işlemlerin yapılması için şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç'a ve Genel Müdürü İsmail Aydemir'e yetki verilmesine karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252648
BIST
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15:539.156
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -23,21
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5331,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0493
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5333,7511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0574
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:532.035,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.035,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:52
|EDATA
|36,30
|92.597.061
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.062.852
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DESPC
|46,36
|52.473.273
|% -8,83
|
|EREGL
|48,60
|17.071.235.919
|% 3,49
|
|THYAO
|279,75
|7.359.593.682
|% -0,18
|
|PGSUS
|857,50
|3.439.402.412
|% 3,50
|
|TUPRS
|162,10
|3.387.160.148
|% 1,19
|
|KCAER
|62,90
|3.152.349.561
|% -3,31
|
|EREGL
|48,60
|17.071.235.919
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.179.735.768
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,00
|1.962.283.655
|% -1,52
|
|EKGYO
|11,29
|1.997.298.031
|% -0,09
|
|ADESE
|2,92
|306.920.480
|% 3,55
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1875
|31,1908
|% 0,15
|
|Euro
|33,7390
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3095
|39,5067
|% -0,16
|
|Frank
|35,2825
|35,4950
|% 0,03
|
|Riyal
|8,2915
|8,3331
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|876,31
|879,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,60
|922,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07MAKTK
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 181 adet işlem
-
16:06PRKME
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 952 adet işlem
-
16:05SODSN
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 128.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 876 adet işlem
-
16:04ALCTL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 366 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 9, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 92, 916.00 milyon TL de