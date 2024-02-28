***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.02.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Avrupa'daki pazar payının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda İtalya'nın Verona Şehrinde lojistik depo kiralanmasına ve buradaki işlerin yönetilmesi için Şirketimizin %100 iştirak edeceği İtalya'da mukim bir şirket kurulmasına, sözleşmelerin imzalanması ve gerekli tüm işlemlerin yapılması için şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç'a ve Genel Müdürü İsmail Aydemir'e yetki verilmesine karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252648BIST