Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2024 18:20
***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükmü çerçevesinde, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince 28.03.2024 Tarihinde tebliğ alınan 25.03.2024  tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu  görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı,  özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan Sn. Engin DUMANLI ve Sn. Ertekin ÇOLAK    bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (Ek: bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş)
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265230


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.158
Değişim :  0,17% |  15,14
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1145 32,1439 % -0,79  
Euro 34,4438 34,6076 % -1,23  
Sterlin 40,3629 40,5652 % -2,66  
Frank 35,5640 35,7422 % -2,35  
Riyal 8,5772 8,6202 % -2,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,94 24,96 % 0,66  
Platin 900,29 902,18 % 0,66  
Paladyum 995,94 998,05 % 0,66  
Brent Pet. 87,54 87,54 % 0,66  
Altın Ons 2.235,11 2.235,47 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru