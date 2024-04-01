***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 18:20
***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükmü çerçevesinde, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince 28.03.2024 Tarihinde tebliğ alınan 25.03.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan Sn. Engin DUMANLI ve Sn. Ertekin ÇOLAK bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (Ek: bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş)
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265230
BIST
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18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
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|Önceki Kapanış
|: 9.142
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8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,0789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,3195
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
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32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,6629
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,3741
|Açılış
|: 34,7000
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|Önceki Kapanış
|: 35,4500
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35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.311,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,14
|Açılış
|: 2.311,05
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|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
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2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1145
|32,1439
|% -0,79
|
|Euro
|34,4438
|34,6076
|% -1,23
|
|Sterlin
|40,3629
|40,5652
|% -2,66
|
|Frank
|35,5640
|35,7422
|% -2,35
|
|Riyal
|8,5772
|8,6202
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|900,29
|902,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,94
|998,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,54
|87,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.235,11
|2.235,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
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17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
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17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
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17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem