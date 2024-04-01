***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARBL*** TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükmü çerçevesinde, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince 28.03.2024 Tarihinde tebliğ alınan 25.03.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan Sn. Engin DUMANLI ve Sn. Ertekin ÇOLAK bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (Ek: bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş)Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265230BIST