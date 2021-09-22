***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.09.2021 09:13
***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAREN.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 100.000.000 TL nominal, Aracı: MTY Kapanış Tarihi: 23.09.2021, Fiyat: 8,30 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 830.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964801
BIST
11:171.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:178,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6467
En Düşük
8,6023
11:1710,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
11:17493,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 493,12
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:17
|YEOTK
|60,50
|17.717.304
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|777.369
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.405.011
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.249.456
|% 9,93
|
|MERIT
|16,80
|140.330
|% 7,35
|
|AVGYO
|2,30
|38.813.213
|% -6,88
|
|NUGYO
|11,26
|37.175.179
|% -5,46
|
|NIBAS
|9,02
|4.132.644
|% -4,95
|
|SELGD
|5,04
|1.440.969
|% -4,91
|
|BJKAS
|6,48
|79.221.894
|% -4,28
|
|THYAO
|13,07
|390.313.610
|% 0,15
|
|EREGL
|16,48
|316.973.992
|% 2,62
|
|TEZOL
|17,56
|279.900.598
|% 4,21
|
|GARAN
|9,25
|247.155.605
|% 0,76
|
|KRDMD
|6,43
|243.143.259
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,40
|122.381.354
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|243.143.259
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,40
|73.052.487
|% 2,56
|
|THYAO
|13,07
|390.313.610
|% 0,15
|
|GARAN
|9,25
|247.155.605
|% 0,76
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6396
|8,6429
|% 0,18
|
|Euro
|10,1315
|10,1406
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,7486
|11,8075
|% -0,02
|
|Frank
|9,3155
|9,3716
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% 0,13
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,35
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,99
|
Seans Raporu
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