Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

30.09.2021 09:13



***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [MAREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., MAREN.E işlem koduyla 30/09/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8,30 TL Maksimum Emir Değeri: 4.000.000 TL).



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965811


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:021.393
Değişim :  0,09% |  1,26
Açılış :  1.394  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.393
BIST En Aktif Hisseler10:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 60,85 398.446 % 7,89  
VBTYZ 20,30 6.826.402 % 7,64  
ATAGY 4,18 1.343.000 % 6,36  
KERVN 0,62 142.733 % 5,08  
BEYAZ 9,42 3.321.691 % 4,78  
daha fazla
10:02 Alış Satış %  
Dolar 8,8921 8,8971 % -0,22  
Euro 10,3244 10,3355 % -0,20  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
10:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 2,49  
Altın Gr. 494 494 -0,45  
Cumhuriyet 3.275 3.324 -1,00  
Tam 3.256 3.338 -1,20  
Yarım 1.574 1.615 -0,58  
Çeyrek 789 807 -0,29  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 0,03  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 -0,01  
B. Petrol 78,06 78,06 -0,03  
Seans Raporu 10:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru