***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.09.2021 09:13
***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., MAREN.E işlem koduyla 30/09/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8,30 TL Maksimum Emir Değeri: 4.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965811
BIST
10:021.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.393
10:028,8971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8688
10:0210,3355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3071
10:02493,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,26
|Açılış
|: 493,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|VBTYZ
|20,30
|6.826.402
|% 7,64
|
|ATAGY
|4,18
|1.343.000
|% 6,36
|
|KERVN
|0,62
|142.733
|% 5,08
|
|BEYAZ
|9,42
|3.321.691
|% 4,78
|
|RALYH
|5,87
|164.841
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|451.757
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,04
|6.759.765
|% -7,31
|
|YEOTK
|81,60
|2.908.999
|% -4,06
|
|SUMAS
|87,20
|39.676
|% -3,33
|
|SISE
|8,18
|49.667.692
|% 0,12
|
|THYAO
|13,85
|25.536.230
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,38
|22.365.660
|% 0,42
|
|GARAN
|9,06
|22.334.134
|% 0,00
|
|EREGL
|16,54
|15.711.827
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,38
|22.365.660
|% 0,42
|
|SISE
|8,18
|49.667.692
|% 0,12
|
|TSKB
|1,21
|4.022.130
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|22.334.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,36
|15.441.684
|% 0,79
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,49
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|-0,03
|