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***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

29.09.2021 17:00



***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Margün Enerji payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 410.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MARGUN ENERJI XUTUM 30/09/2021
MARGUN ENERJI XTUMY 30/09/2021
MARGUN ENERJI XYLDZ 30/09/2021
MARGUN ENERJI XHARZ 30/09/2021
MARGUN ENERJI XUHIZ 30/09/2021
MARGUN ENERJI XELKT 30/09/2021
MARGUN ENERJI XSANK 30/09/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965748


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Altın Gr. 495 495 0,92  
Cumhuriyet 3.283 3.333 8,00  
Tam 3.266 3.348 8,87  
Yarım 1.578 1.619 4,30  
Çeyrek 792 810 2,15  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 -0,90  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,22  
B. Petrol 78,03 78,03 -0,32  
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