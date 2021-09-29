***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MAREN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMargün Enerji payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 410.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMARGUN ENERJI XUTUM 30/09/2021MARGUN ENERJI XTUMY 30/09/2021MARGUN ENERJI XYLDZ 30/09/2021MARGUN ENERJI XHARZ 30/09/2021MARGUN ENERJI XUHIZ 30/09/2021MARGUN ENERJI XELKT 30/09/2021MARGUN ENERJI XSANK 30/09/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965748BIST