***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
29.09.2021 17:00
***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Margün Enerji payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 410.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MARGUN ENERJI XUTUM 30/09/2021
MARGUN ENERJI XTUMY 30/09/2021
MARGUN ENERJI XYLDZ 30/09/2021
MARGUN ENERJI XHARZ 30/09/2021
MARGUN ENERJI XUHIZ 30/09/2021
MARGUN ENERJI XELKT 30/09/2021
MARGUN ENERJI XSANK 30/09/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965748
BIST
17:081.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:088,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
17:0810,3289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0487
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
17:08494,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 494,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DOBUR
|22,90
|1.792.252
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|41.042.261
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.511.349
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.461.113
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.435.042
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|334.625.897
|% -9,97
|
|ERSU
|4,18
|63.908.708
|% -9,52
|
|GEDIK
|7,37
|53.059.832
|% -8,79
|
|GARAN
|9,02
|1.274.735.444
|% 2,04
|
|THYAO
|13,81
|1.040.392.215
|% 0,22
|
|KOZAL
|96,10
|456.265.425
|% 1,85
|
|TUPRS
|111,60
|438.510.303
|% -1,15
|
|SISE
|8,08
|425.941.900
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|395.411.316
|% 1,71
|
|GARAN
|9,02
|1.274.735.444
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,22
|413.495.157
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,79
|136.474.747
|% 0,56
|
|THYAO
|13,81
|1.040.392.215
|% 0,22
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8739
|8,8762
|% 0,07
|
|Euro
|10,3168
|10,3289
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8892
|11,9489
|% -0,64
|
|Frank
|9,4873
|9,5444
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3579
|2,3698
|% 0,06
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-3,54
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|8,87
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|4,30
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|-0,32
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:18EMKEL
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 901, 656 adet işlem
-
17:17BTCIM
Yüzde 4.06 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 587 adet işlem
-
17:16GUBRF
Yüzde 4.24 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 922, 863 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 73 artarak (% 0.73 ) 1, 490
-
17:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GARAN