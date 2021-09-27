***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
27.09.2021 18:10
***MAREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [MAREN]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/09/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
100.000.000
Baz Fiyat (TL)
8,3
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
4.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/09/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
22-23/09/2021
Açıklamalar
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 410.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,30 TL/pay baz fiyat, "MAREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965391
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
18:058,8171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0489
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8062
18:0510,3286
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1049
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3048
18:05496,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,75
|Açılış
|: 496,30
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|14,30
|629.439
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,77
|7.872.973
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,95
|379.726
|% 10,00
|
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.940.675
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|423.076
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,09
|50.690.756
|% -7,93
|
|UTPYA
|20,38
|397.252
|% -7,36
|
|KIMMR
|3,73
|214.452.655
|% -7,21
|
|EDATA
|9,99
|39.808.783
|% -6,20
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,05
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% -0,56
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8155
|8,8171
|% -0,55
|
|Euro
|10,3200
|10,3286
|% -1,01
|
|Sterlin
|12,0505
|12,1109
|% -0,30
|
|Frank
|9,4875
|9,5446
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3444
|2,3562
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|0,45
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem