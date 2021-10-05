***MAREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:03
***MAREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966780
BIST
13:091.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:098,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:0910,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:09500,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,36
|Açılış
|: 500,35
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:09
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.142.559
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|17.628.693
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|92.212.679
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|160.839.318
|% -10,00
|
|KARYE
|14,91
|64.078.105
|% -9,64
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,56
|11.723.485
|% -7,14
|
|FORMT
|1,34
|43.758.564
|% -6,29
|
|GARAN
|9,29
|728.097.321
|% 0,76
|
|MAREN
|10,48
|706.477.771
|% 4,28
|
|THYAO
|14,07
|528.631.745
|% 1,44
|
|TUPRS
|117,20
|433.592.840
|% 1,03
|
|SISE
|8,18
|274.680.621
|% 0,49
|
|SKBNK
|1,00
|108.231.320
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,37
|187.127.104
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|728.097.321
|% 0,76
|
|MAREN
|10,48
|706.477.771
|% 4,28
|
|ALBRK
|1,81
|92.212.679
|% 9,70
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8587
|8,8621
|% 0,17
|
|Euro
|10,2792
|10,2867
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0231
|12,0834
|% 0,10
|
|Frank
|9,5207
|9,5781
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3543
|2,3661
|% 0,03
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-13,15
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|8,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|5,62
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|2,72
|
|Çeyrek
|799
|818
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|0,36
|