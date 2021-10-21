***MAREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2021 09:09
***MAREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MAREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971630
BIST
12:021.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
12:029,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2922
En Düşük
9,1938
12:0210,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1054
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8556
En Düşük
10,7257
12:02532,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,08
|Açılış
|: 532,87
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
533,05
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler12:02
|HLGYO
|2,62
|36.413.415
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,71
|71.261.993
|% 7,55
|
|OLMK
|7,57
|5.878.046
|% 7,53
|
|OYLUM
|7,79
|3.530.547
|% 6,71
|
|ATAGY
|4,15
|2.157.016
|% 6,68
|
|FADE
|8,69
|169.645.940
|% -9,01
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,40
|66.121.495
|% -7,39
|
|TLMAN
|29,56
|24.229.109
|% -5,50
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,04
|671.301.200
|% -0,77
|
|SASA
|27,56
|559.103.551
|% 1,32
|
|THYAO
|13,80
|514.611.682
|% 0,00
|
|FROTO
|182,00
|451.647.693
|% 2,94
|
|PETKM
|6,23
|276.599.485
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,93
|269.809.558
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,47
|214.179.694
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|671.301.200
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,58
|104.666.608
|% 5,33
|
|PETKM
|6,23
|276.599.485
|% 0,97
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2881
|9,2922
|% 0,87
|
|Euro
|10,8250
|10,8556
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,7675
|12,8316
|% 0,57
|
|Frank
|10,0441
|10,1046
|% 0,61
|
|Riyal
|2,4657
|2,4780
|% 0,70
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|3,42
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|-0,55
|