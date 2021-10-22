***MAREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2021 09:13
***MAREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971792
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,5200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0199
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5420
En Düşük
9,4804
18:0511,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1103
En Düşük
11,0404
18:05546,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,62
|Açılış
|: 546,84
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
548,14
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5143
|9,5200
|% 0,21
|
|Euro
|11,0740
|11,0803
|% 0,00
|
|Sterlin
|13,0660
|13,1315
|% -0,10
|
|Frank
|10,3131
|10,3752
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5262
|2,5389
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|4,47
|
|Altın Gr.
|546
|546
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,61
|