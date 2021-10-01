***MAREN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 18:57
***MAREN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / Ankara
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Kızılcahamam ANKARA
YSF-1 - 2 - 3, SNL-1 - 2 - 3, AGAH-1 - 2 - 3, ULUS- 1 - 2 GES, SAF AKÇE-1 - 2 GES: Akyurt ANKARA
ULUS-3 ve SAF AKÇE-3 GES: Çubuk ANKARA
KAZAN-1-2-3 GES: Kahramankazan ANKARA
ASLAN-1-2-3 GES: Akdağ Madeni YOZGAT
RAMGES, KARAKAYA-4-5 GES: Sorgun YOZGAT
GÜL-1-2-3-5-6-7-8, MAVİGES VE SARIGES GES: Merkez NEVŞEHİR
ASED-1-2-3 GES: Dazkırı AFYON
ŞEVVAL, SERRA GES: Söğüt Bilecik
KURAL-1-2-3-4-5 GES VE MARAL-1-2-3-4-5, SORAL GES: Sinanpaşa AFYON
TYT GES, HKN GES, MBE GES, NBD GES, SFS GES, ATS GES, EDS GES: Selçuklu KONYA
LAURUS GES, ULMUS GES, TİLİA GES, NERİUM GES, MALUS GES, KALMİA GES, HEDERA GES, SORBUS GES, ZELKOVA GES, BETULA GES: Tuzlukçu KONYA
KİNESİS A.Ş., KİNESİS LTD., KİNESİS DES, ÇAYÖREN: Elmalı ANTALYA
EKONOVA GES, EKOFOTON GES, EKOSUN GES, ARTAN GES: Polatlı ANKARA
KİNESİS GES, ÇAYÖREN GES, KİNESİS DES GES: Sivrihisar ESKİŞEHİR
GÖKSU 7 GES 2-3, GÖKSU 8 GES 2-3, GÖKSU 9-10-11-12-13-14 GES: Çukurova ADANA
ÖZMEN-1 GES: Milas MUĞLA
İnternet Adresi www.margunenerji.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@margunenerji.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / ANKARA 03124671833 03124676186
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Semih KÖKDEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 04.06.2021 03124671833 semih.kokden@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754
Soner KOLCU Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 01.10.2021 03124671833 info@margunenerji.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Elektrik enerjisi üretimi, arazi tipi anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri, güneş enerji santrali işletmecisi ve bakım onarım hizmetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri.
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 30.09.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. 193750625 TRY 47,26
Yusuf Şenel 123302898 TRY 30,07
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 100000000 TRY 24,39 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir paya karşılık 5 oy hakkına sahiptir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 310000000 TRY 75,61 Yoktur. İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.11.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön. Krl. Bşk. - Naten Madencilik A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel City İnşaat Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
GÖKHAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi
UĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 12500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ATSGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 350000 350000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ELMALI DES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 181000 181000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
EKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 57000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ZELKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966211
BIST