***MAREN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / AnkaraÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Kızılcahamam ANKARAYSF-1 - 2 - 3, SNL-1 - 2 - 3, AGAH-1 - 2 - 3, ULUS- 1 - 2 GES, SAF AKÇE-1 - 2 GES: Akyurt ANKARAULUS-3 ve SAF AKÇE-3 GES: Çubuk ANKARAKAZAN-1-2-3 GES: Kahramankazan ANKARAASLAN-1-2-3 GES: Akdağ Madeni YOZGATRAMGES, KARAKAYA-4-5 GES: Sorgun YOZGATGÜL-1-2-3-5-6-7-8, MAVİGES VE SARIGES GES: Merkez NEVŞEHİRASED-1-2-3 GES: Dazkırı AFYONŞEVVAL, SERRA GES: Söğüt BilecikKURAL-1-2-3-4-5 GES VE MARAL-1-2-3-4-5, SORAL GES: Sinanpaşa AFYONTYT GES, HKN GES, MBE GES, NBD GES, SFS GES, ATS GES, EDS GES: Selçuklu KONYALAURUS GES, ULMUS GES, TİLİA GES, NERİUM GES, MALUS GES, KALMİA GES, HEDERA GES, SORBUS GES, ZELKOVA GES, BETULA GES: Tuzlukçu KONYAKİNESİS A.Ş., KİNESİS LTD., KİNESİS DES, ÇAYÖREN: Elmalı ANTALYAEKONOVA GES, EKOFOTON GES, EKOSUN GES, ARTAN GES: Polatlı ANKARAKİNESİS GES, ÇAYÖREN GES, KİNESİS DES GES: Sivrihisar ESKİŞEHİRGÖKSU 7 GES 2-3, GÖKSU 8 GES 2-3, GÖKSU 9-10-11-12-13-14 GES: Çukurova ADANAÖZMEN-1 GES: Milas MUĞLAİnternet Adresi www.margunenerji.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@margunenerji.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / ANKARA 03124671833 03124676186Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSemih KÖKDEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 04.06.2021 03124671833 semih.kokden@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754Soner KOLCU Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 01.10.2021 03124671833 info@margunenerji.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Elektrik enerjisi üretimi, arazi tipi anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri, güneş enerji santrali işletmecisi ve bakım onarım hizmetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 30.09.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. 193750625 TRY 47,26Yusuf Şenel 123302898 TRY 30,07Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 100000000 TRY 24,39 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir paya karşılık 5 oy hakkına sahiptir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 310000000 TRY 75,61 Yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.11.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön. Krl. Bşk. - Naten Madencilik A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel City İnşaat Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSAMİ ÖZGÜR BOSTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiGÖKHAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiUĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim KomitesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 12500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkATSGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 350000 350000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkELMALI DES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 181000 181000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 57000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkZELKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966211BIST