***MAREN* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
21.09.2021 12:13
***MAREN******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAREN Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964669
BIST
12:291.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:298,6347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:2910,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0259
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:29489,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,03
|Açılış
|: 489,56
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:27
|KTSKR
|64,25
|25.037.566
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.899.804
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|IHYAY
|0,80
|6.956.895
|% 8,11
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|HUBVC
|10,93
|64.571.101
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,12
|289.503.804
|% -4,57
|
|NIBAS
|9,70
|10.034.772
|% -4,53
|
|SANFM
|24,12
|2.964.392
|% -3,52
|
|EUKYO
|6,28
|1.011.098
|% -3,09
|
|THYAO
|12,98
|594.657.398
|% 1,33
|
|GARAN
|9,19
|495.292.696
|% 1,21
|
|TEZOL
|16,99
|295.299.668
|% -5,30
|
|TUPRS
|108,90
|278.219.744
|% 1,30
|
|SISE
|8,23
|260.153.843
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,39
|208.615.229
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|106.511.207
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|495.292.696
|% 1,21
|
|THYAO
|12,98
|594.657.398
|% 1,33
|
|SISE
|8,23
|260.153.843
|% 0,37
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6310
|8,6348
|% -0,35
|
|Euro
|10,1298
|10,1357
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,7736
|11,8326
|% -0,23
|
|Frank
|9,2904
|9,3464
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,40
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.226
|3.308
|-5,97
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-2,89
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|0,97
|