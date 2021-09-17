***MAREN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***MAREN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [MAREN]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964372BIST