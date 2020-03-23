***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:00
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831259
BIST
10:4183.179
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -2.616,63
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:416,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:417,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:41314,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,88
|Açılış
|: 314,95
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.295.414
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|ECILC
|3,65
|51.117.865
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.043.526
|% 9,89
|
|RTALB
|4,81
|11.026.049
|% 9,82
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|33.005
|% -9,89
|
|PKENT
|92,85
|11.749
|% -9,85
|
|OYAYO
|3,39
|1.237.500
|% -9,84
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|THYAO
|7,55
|59.990.984
|% -5,39
|
|BIMAS
|52,20
|48.098.376
|% 4,78
|
|PGSUS
|23,68
|40.771.441
|% -9,48
|
|YKBNK
|1,77
|39.039.942
|% -5,85
|
|TTKOM
|6,08
|21.369.642
|% 0,16
|
|YKBNK
|1,77
|39.039.942
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|11.784.307
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,08
|16.472.607
|% -2,70
|
|ODAS
|1,17
|15.617.154
|% -4,10
|
|TSPOR
|1,79
|16.432.484
|% -9,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6511
|7,6894
|% 0,59
|
|Frank
|6,6662
|6,7063
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7492
|1,7580
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,52
|
|Altın Gr.
|314
|315
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|