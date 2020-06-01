***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2020 10:08
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847953
BIST
11:48106.769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.248,88
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:486,8186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:487,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:48381,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,76
|Açılış
|: 381,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.198.248
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.119.015
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.416.874
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.508.070
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|877.211
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,85
|536.453.645
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,55
|447.520.340
|% 5,44
|
|GARAN
|7,91
|419.413.884
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,54
|377.712.386
|% 4,42
|
|TSPOR
|5,88
|269.068.216
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,55
|447.520.340
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,54
|377.712.386
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,35
|165.684.823
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|79.073.311
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,60
|155.763.070
|% 5,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4282
|8,4705
|% 0,38
|
|Frank
|7,0816
|7,1242
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|6,97
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.496
|22,50
|
|Tam
|2.541
|2.565
|15,50
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,30
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,05
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|0,05
|