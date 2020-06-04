***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2020 11:58
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848994
BIST
12:12109.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 554,20
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:126,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7704
En Düşük
6,7128
12:127,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:12371,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,49
|Açılış
|: 371,43
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,57
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|184.565.364
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.983.553
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.274.886
|% -9,95
|
|THYAO
|12,65
|555.256.001
|% 0,96
|
|PETKM
|3,76
|483.789.157
|% 2,45
|
|GARAN
|8,21
|421.365.602
|% -0,12
|
|ASELS
|31,50
|258.960.548
|% -0,82
|
|GSRAY
|3,50
|236.922.391
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,65
|215.270.430
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|483.789.157
|% 2,45
|
|TSKB
|1,17
|109.530.682
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,31
|110.927.814
|% 2,34
|
|MNDRS
|2,55
|184.565.364
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4467
|8,4891
|% -0,02
|
|Frank
|7,0151
|7,0574
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,15
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,80
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,30
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,40
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,29
|39,29
|-0,50
|