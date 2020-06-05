***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 10:26
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849366
BIST
10:38110.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 806,54
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.431
En Düşük
110.086
10:386,7665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7675
En Düşük
6,7351
10:387,6832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:38371,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,32
|Açılış
|: 371,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|157.172
|% 10,00
|
|AYCES
|31,40
|1.156.525
|% 9,94
|
|CRDFA
|3,88
|519.748
|% 9,92
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|MNDRS
|2,80
|61.344.162
|% 9,80
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|1.806.127
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.374.327
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|8.850.046
|% -9,84
|
|THYAO
|12,80
|306.064.011
|% 1,67
|
|GARAN
|8,18
|177.395.074
|% 0,49
|
|ASELS
|31,98
|109.143.504
|% 0,95
|
|PETKM
|3,83
|104.968.477
|% -0,78
|
|TCELL
|14,52
|101.874.737
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,24
|44.116.501
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,34
|43.600.863
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,66
|51.514.507
|% 0,00
|
|PETKM
|3,83
|104.968.477
|% -0,78
|
|KARSN
|1,93
|48.775.827
|% 2,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5460
|8,5889
|% 0,78
|
|Frank
|7,0456
|7,0880
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,50
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.441
|-6,10
|
|Tam
|2.481
|2.512
|-6,30
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|-3,00
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|0,46
|