***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2020 10:20
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851155
BIST
13:59109.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -103,64
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:596,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:597,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:59375,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,40
|Açılış
|: 375,96
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|11,35
|10.746.910
|% 9,98
|
|RTALB
|33,14
|4.684.637
|% 9,95
|
|BAYRK
|6,97
|23.328.998
|% 9,94
|
|ARTI
|2,23
|369.212
|% 9,85
|
|SEYKM
|9,65
|40.249.654
|% 8,79
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|SALIX
|9,55
|264.782
|% -7,91
|
|TACTR
|6,33
|1.506.749
|% -5,80
|
|IZTAR
|5,74
|1.318.180
|% -4,33
|
|BMELK
|4,41
|85.155
|% -3,92
|
|PGSUS
|57,65
|168.458.510
|% -1,37
|
|BNTAS
|4,15
|168.076.889
|% 4,27
|
|IHLGM
|1,56
|137.271.606
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|128.106.740
|% 0,99
|
|ULUUN
|9,56
|90.419.072
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,56
|137.271.606
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|128.106.740
|% 0,99
|
|BNTAS
|4,15
|168.076.889
|% 4,27
|
|HLGYO
|1,97
|26.436.806
|% 1,03
|
|MARKA
|2,27
|25.982.941
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5330
|8,5758
|% 0,15
|
|Frank
|7,1603
|7,2035
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-19,97
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.460
|-25,50
|
|Tam
|2.511
|2.528
|-26,20
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|-12,80
|
|Çeyrek
|614
|618
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,17
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,38
|38,38
|-0,35
|